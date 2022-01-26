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В мире

26 января, 19:49

Американцев предупредили о надвигающемся дожде из игуан

за рубежом

Фото: ТАСС/Robert Anic/PIXSELL

Синоптики предупредили жителей Южной Флориды о надвигающемся дожде из игуан. Необычное явление связано с понижением температуры до 4–10 градусов, сообщает Newsweek.

Ведущая прогноза погоды Вивиан Гонсалес объяснила, что игуаны – хладнокровные животные. При понижении температуры на улице все процессы в организме рептилий замедляются. Зимой ящерицы спят на деревьях, но, замерзнув, могут упасть.

"Но они не мертвы. Не приближайтесь. Как только выглянет солнце, они начнут двигаться", – предупредила Гонсалес.

В свою очередь, специалист по ураганам Эрик Блейк напомнил, что в сезон падения игуан необходимо быть осторожными, проходя мимо деревьев. Сонные ящерицы могут упасть прямо на голову человека.

К дождю из игуан жители Южной Флориды готовились и в прошлом году. Синоптики напоминали, что будить рептилий, когда они находятся в таком состоянии, категорически нельзя. Потревоженное животное способно поцарапать или укусить прохожего.

Жителей Южной Флориды ждет дождь из игуан

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