Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:46

Лондон присоединился к ультиматуму стран ЕС по Венесуэле

за рубежом политика

17:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/Miguel Gutiérrez

В Великобритании намерены признать легитимность временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, если в стране не объявят новые президентские выборы в течение ближайших восьми дней. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

"Хуан Гуаидо является тем человеком, который должен вести Венесуэлу вперед", – сообщил Хант в своем микроблоге Twitter.

Ранее с подобными заявлениями выступили представители власти Германии, Испании и Франции.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал сложившуюся ситуацию "серьезным кризисом". Эммануэль Макрон заявил в Twitter, что венесуэльский народ должен иметь возможность свободно решать свое будущее. Представитель ФРГ Мартина Фитц отметила, что Гуайдо – это именно тот человек, который сможет начать политический процесс и работать с европейскими партнерами.

Что станет с российскими инвестициями в Венесуэле после госпереворота

23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились. МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.

за рубежом политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика