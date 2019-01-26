Лондон присоединился к ультиматуму стран ЕС по Венесуэле

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В Великобритании намерены признать легитимность временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, если в стране не объявят новые президентские выборы в течение ближайших восьми дней. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

"Хуан Гуаидо является тем человеком, который должен вести Венесуэлу вперед", – сообщил Хант в своем микроблоге Twitter.

Ранее с подобными заявлениями выступили представители власти Германии, Испании и Франции.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал сложившуюся ситуацию "серьезным кризисом". Эммануэль Макрон заявил в Twitter, что венесуэльский народ должен иметь возможность свободно решать свое будущее. Представитель ФРГ Мартина Фитц отметила, что Гуайдо – это именно тот человек, который сможет начать политический процесс и работать с европейскими партнерами.

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23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились. МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.