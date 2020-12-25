Политолог допустил возвращение Порошенко к власти в 2021 году

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Фото: ТАСС/Иван Николаев
Политолог Виталий Портников предположил, что в 2021 году на Украине произойдет масштабный передел власти. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
По мнению эксперта, кризис может быть спровоцирован экономическими проблемами и хроническим дефицитом бюджета.
Портников допустил, что новым премьер-министром Украины может стать экс-президент Петр Порошенко.
"Понятно, что президент не захочет этого никак, но для меня это был бы самый смешной вариант", – заявил специалист.
Результаты социологического опроса группы "Рейтинг" ранее показали, что вновь доверить страну в руки Петру Порошенко намерены 14,3% украинцев. Уровень поддержки действующего главы государства снизился с 29% в сентябре до 26,5% в декабре.
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко накануне заявил, что Владимир Зеленский может оказаться последним президентом Украины. По мнению политика, страна может перейти к состоянию парламентской республики.
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