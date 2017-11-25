Народный совет ЛНР принял отставку Игоря Плотницкого

25 ноября, 11:50
Фото: ТАСС/Александр Кравченко
Отставку главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого принял Народный совет, передает "Интерфакс".
Решение депутаты приняли единогласно. За отставку проголосовали 38 депутатов. "Народный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий Плотницкого с 24 ноября 2017 года в связи с его заявлением по собственному желанию", – сообщил спикер совета.
24 ноября стало известно об уходе в отставку Плотницкого с поста главы ЛНР с формулировкой "по состоянию здоровья". Врио главы ЛНР станет министр госбезопасности самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
По данным РИА Новости, Игоря Плотницкого назначили уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Правительство работает в штатном режиме заявил глава Совета министров ЛНР Сергей Козлов.
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