Медсестра в Великобритании совершила добрый поступок и получила штраф

Фото: соцсети

В Лондоне медсестра раздала прохожим собранные в саду яблоки и получила штраф, передает The Sun.

33-летняя Лидия Фаррелл собрала в своем саду две коробки яблок, после чего пошла с ними на улицу. Медработница поставила их с запиской: "Бесплатные съедобные яблоки".

"Созревшие яблоки падают на террасу и сгнивают", – обратила внимание Фаррелл. Она захотела поделиться фруктами с местными жителями.

Однако Фаррелл была оштрафована на 150 фунтов стерлингов за разбрасывание мусора. "Мне стало так грустно, что муниципальный совет оштрафовал меня за то, что я совершила добрый поступок", – пожаловалась британка в Facebook.

Затем за жительницу Великобритании заступились пользователи соцсети. В частности, они напомнили, что много бездомных нуждается в еде, а некоторые испытывают финансовые трудности.

Позднее муниципальный совет отменил штраф и извинился перед Фаррелл.

Ранее в США собака привела прохожего к попавшей в беду хозяйке. Пес подбежал к сборщику мусора Кирку Уайту, который просто шел мимо, и начала громко лаять.