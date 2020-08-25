Медсестра в Великобритании совершила добрый поступок и получила штраф

16:27
Фото: соцсети
В Лондоне медсестра раздала прохожим собранные в саду яблоки и получила штраф, передает The Sun.
33-летняя Лидия Фаррелл собрала в своем саду две коробки яблок, после чего пошла с ними на улицу. Медработница поставила их с запиской: "Бесплатные съедобные яблоки".
"Созревшие яблоки падают на террасу и сгнивают", – обратила внимание Фаррелл. Она захотела поделиться фруктами с местными жителями.
Однако Фаррелл была оштрафована на 150 фунтов стерлингов за разбрасывание мусора. "Мне стало так грустно, что муниципальный совет оштрафовал меня за то, что я совершила добрый поступок", – пожаловалась британка в Facebook.
Затем за жительницу Великобритании заступились пользователи соцсети. В частности, они напомнили, что много бездомных нуждается в еде, а некоторые испытывают финансовые трудности.
Позднее муниципальный совет отменил штраф и извинился перед Фаррелл.
Ранее в США собака привела прохожего к попавшей в беду хозяйке. Пес подбежал к сборщику мусора Кирку Уайту, который просто шел мимо, и начала громко лаять.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: