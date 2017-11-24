Новый президент Киргизии пообещал продолжить реформы

24 ноября, 10:56
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев
Новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность 24 ноября. Инаугурацию в государственной резиденции посетили 450 человек: герои республики, политические и общественные деятели, дипломаты.
Удостоверение новому главе государства вручила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова. Президент также получил нагрудный знак и штандарт, сообщает "Мир 24". После этого он исполнил вместе с гостями гимн Киргизии под аккомпанемент оркестра национальной гвардии.
Первая речь президента касалась курса реформ, который начался в стране до его прихода к власти. Жээнбеков обещал продолжить работу по развитию экономики, аграрного сектора, борьбе с коррупцией и уделить больше внимания образованию. Бюджет страны останется социально ориентированным.
Новый лидер подчеркнул, что намерен сохранить Киргизию правовым, светским, многонациональным государством. Его речь была встречена овациями.
Выборы в Киргизии проходили в октябре 2017 года. Сооронбай Жээнбеков был кандидатом от правящей партии. Он получил более 50 процентов голосов избирателей.
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