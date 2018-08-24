Американские сенаторы запросили материалы со встречи Трампа и Путина

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Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин запросили у госсекретаря США Майка Помпео материалы со встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

"Мы просим Вас предоставить членам комитета сената по международным отношениям соответствующие материалы, включая все секретные и несекретные записи, меморандумы о беседах, заметки переводчика и директиву, связанную с этой встречей", – сказано в послании. Письмо опубликовано на сайте комитета.

По словам сенаторов, документы могут позволить выяснить, о чем говорили Путин и Трамп, а также узнать, какие обещания американский лидер давал российскому. Политики также намерены оценить достоверность заявлений российской стороны после переговоров.

Они признали экстраординарность своего запроса, объяснив его необходимость беспрецедентностью самих переговоров. Они подчеркнули, что Путин обозначен как угроза в Стратегии национальной безопасности США.

Встреча в Хельсинки прошла 16 июля. Путин и Трамп провели первые двусторонние переговоры. Главы государств общались тет-а-тет, после чего дали совместную пресс-конференцию.

Несмотря на волну критики, обрушившуюся на американского лидера после встречи, в Белом доме анонсировали новые переговоры двух лидеров в 2019 году.

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