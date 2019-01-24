Десять человек погибли в ДТП в Египте

depositphotos/MidoSemsem

В окрестностях египетской Александрии произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек, еще 20 получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные новостные издания.

Столкнулись два маршрутных микроавтобуса. Предварительная причина аварии – плохая видимость из-за сильного дождя и несоблюдение правил водителями. Информации об иностранцах, пострадавших в аварии, нет.