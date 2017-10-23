Лондон призвал ООН ввести термин "беременные люди"

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Британское правительство попросило ООН заменить термин "беременная женщина" на понятие "беременный человек". Нововведение призвано обеспечить соблюдение прав трансгендеров.

Внести изменения следует в подписанный Великобританией в 1976 году Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Как сообщает "Лента.ру", в документе говорится об особой защите беременных женщин и о недопустимости их смертной казни. Лондон отмечает, что термин исключает из права трансгендеров, которые также могут готовиться к рождению ребенка.

Инициатива уже нашла противников в феминистских кругах Великобритании. Писательница Сара Дитум сочла ее оскорбительной, по ее мнению идея "лишит женщину права называть себя женщиной под страхом быть заклейменной как фанатичка".

Впрочем дипломатическое ведомство обвинения отвергает. "Мы полностью поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", – пояснили в МИД.

Инициатива появилась на фоне сообщения о гражданине Финляндии, который вынашивает ребенка будучи транссексуальным мужчиной. После смены пола, он решил прервать гормональную терапию в 2016 году ради беременности.

Первым в Британии беременным мужчиной в январе 2017 года стал подданный Хайден Кросс. До этого в течение трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность. Однако затем Кросс решил притормозить процесс смены пола, так как осознал, что хотел бы родить ребенка.

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