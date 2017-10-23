Жители Венето почти единогласно выбрали автономию

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Большинство жителей Венето проголосовали за автономию североитальянской области. Явка составила более 57% жителей.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию Венето, за автономию региона высказались свыше 98% избирателей. Это составляет более 2 миллионов граждан.

"Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия. За автономию проголосовали более 2 миллионов граждан. Это начало новой истории Венето", – цитирует агентство слова президента области Лука Дзайа.

Напомним, референдум об автономии области начался утром 22 октября. На многих избирательных участках были очереди из желающих отдать свой голос. По оценке экспертов, такая активность избирателей в Венето наблюдалась впервые.