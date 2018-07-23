Британские аналитики признали ЧМ-2018 лучшим в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прошедший в России чемпионат мира по футболу назвала лучшим в истории британская статистическая компания Opta Sports. Речь идет о зрелищности матчей и игровой статистике турнира.

"На чемпионате мира в России девять победных голов было забито после 89-й минуты. Это больше, чем на турнирах 1998-2014 годов вместе взятых. Мячи, забитые на последних секундах, всегда остаются в памяти у болельщиков и предают соревнованию дополнительную драму", – рассказал специалист по спортивной статистике Александр Дункан.

Он также отметил молодую звезду турнира – 19-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе, ставшего вторым самым молодым игроком, сыгравшим в финале чемпионата мира. Первенство принадлежит Пеле.

По словам эксперта, Мбаппе стал открытием для болельщиков, которые ожидали увидеть на мундиале противостояние звезд португальской и аргентинской сборной – Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Главной сенсацией турнира эксперт назвал вылет на групповом этапе сборной Германии.

В организации турнира Дункан отметил систему видеопомощи арбитрам, которая помогла судьям выявить фолы в штрафных площадях.

Ранее сообщалось, что FIFA высоко оценили организацию ЧМ-2018. Отмечалось также, что Россия поможет в организации следующего мундаля в 2022 в Катаре.