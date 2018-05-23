Армия Израиля подтвердила информацию об ударе по сектору Газа

Фото: ТАСС/Zuma/Ashraf Amra

Армия Израиля подтвердила, что нанесла авиаудаы по позициям ХАМАС в секторе Газа, передает "Газета.ру".

Уточняется, что военно-воздушные силы ударили по подземной инфраструктуре ХАМАС на севере сектора Газа, а также по двум дополнительным военным объектам, принадлежащим военно-морским силам движения.

Так армия страны отреагировала на поджог военного поста на территории Израиля.

17 мая стало известно что израильские ВВС нанесли удары по нескольким целям, связанным с правящим в анклаве движением ХАМАС в северной части сектора Газа. Четыре удара нанесли по инфраструктуре террористов и три – по объектам оружейного производства.

Столкновения на границе Палестины и Израиля активизировались после того, как США решили перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Количество жертв среди палестинцев во время столкновений превысило 60, еще 2,7 тысячи людей получили ранения.

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