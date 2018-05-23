23 мая 2018, 10:28В мире
Армия Израиля подтвердила информацию об ударе по сектору Газа
Фото: ТАСС/Zuma/Ashraf Amra
Армия Израиля подтвердила, что нанесла авиаудаы по позициям ХАМАС в секторе Газа, передает "Газета.ру".
Уточняется, что военно-воздушные силы ударили по подземной инфраструктуре ХАМАС на севере сектора Газа, а также по двум дополнительным военным объектам, принадлежащим военно-морским силам движения.
Так армия страны отреагировала на поджог военного поста на территории Израиля.
17 мая стало известно что израильские ВВС нанесли удары по нескольким целям, связанным с правящим в анклаве движением ХАМАС в северной части сектора Газа. Четыре удара нанесли по инфраструктуре террористов и три – по объектам оружейного производства.
Столкновения на границе Палестины и Израиля активизировались после того, как США решили перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Количество жертв среди палестинцев во время столкновений превысило 60, еще 2,7 тысячи людей получили ранения.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!