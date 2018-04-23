Политолог прокомментировал заявление Генсека ООН о возвращении холодной войны

23 апреля 2018, 12:49
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов прокомментировал утверждение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возвращении холодной войны.
Он также, как и генсек, отметил, что в текущей ситуации не наблюдается двух ярко выраженных лагерей. Многополярность характерна не только для политики, но и для экономики. "На этом фоне тяжело выстраивать балансирование, поэтому с этой точки зрения мир более сложный, чем был, и, соответственно, его сложнее сохранить. Если раньше Совбез ООН выступал как определенная площадка для переговоров, то сейчас он является площадкой по блокировке тех или иных инициатив", – цитирует политолога RT.
По мнению Абзалова, сохранить баланс поможет привлечение новых сил. Сейчас в Совбезе есть страны, которые последнее время входили в разные союзы – ЕС или НАТО. "При этом есть развивающиеся страны, которые стали не так активны, поэтому очень важный фактор заключается в попытке включить новых игроков", – пояснил он.
Не мало труда придется приложить и лично генсекретарю органа, отметил эксперт. "Вопрос заключается в том, собирается ли он играть более активную роль, поскольку у него есть инструменты, чтобы усилить контроль, например, над военной ситуацией в Сирии", – заключил Абзалов.
Ранее Антониу Гутерреш заявил, что мир снова столкнулся с холодной войной, а в СБ ООН наметились серьезные структурные проблемы. Среди них он выделили злоупотребление правом вето. Генсек также пояснил, что сейчас нет двух лагерей, свою независимую позицию занимают Турция, Иран и Саудовская Аравия, а также другие государства.
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