Вулкан в Новой Зеландии получил права человека

22 декабря, 17:53
Фото: AP/David Frampton
Власти Новой Зеландии присвоили вулкану Таранаки на западе страны статус юридического лица с правами человека. Это необходимо для более строгой охраны достопримечательности, которая пользуется большой популярностью у туристов.
Правительство страны заключило договор с местными племенами. Теперь власти и восемь поселений будут совместно нести опеку над вулканом, сообщает "Газета.ру".
Как пояснил министр по урегулированию конфликтов Эндрю Литтл, документ послужит защитой для природной достопримечательности. Теперь любой нанесенный ей вред приравняют к причинению вреда племени.
Вулкан Таранаки достигает в высоту 2518 метров. Он доминирует в ландшафте национального парка Эгмонт. Заповедник включает в себя остатки еще двух вулканов – Кайтаке и Пуакай.
Внешне Таранаки похож на гору Фудзи, поэтому его использовали в качестве фона на съемках фильма "Последний самурай".
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