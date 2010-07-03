Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме

Фото: wikipedia.org/US Marine Corps /PFC G. Durbin - NARA

В США ищут авторов для написания книги об операциях американской армии во Вьетнаме в период с 1968 по 1970 год, сообщает RT.

Заключать контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование "исчерпывающей рукописи" будет армия США.

Отмечается, что предпочтение отдается лицам с опытом действительной службы в составе боевых подразделений по соответствующим военно-учетным специальностям или работы в составе штаба армии или министерства обороны.

В ходе исследования автор получит доступ к секретным данным и к документам Военно-исторического центра Армии США.

Вьетнамская война 1964–1975 годов стала одним из крупнейших вооруженных конфликтов второй половины XX века. Полномасштабное вмешательство США началось в 1965 году. Штаты выступили на стороне Южного Вьетнама, который вел войну с Северным, его поддерживали КНР и СССР. Война закончилась полной победой войск севера во главе с коммунистической партией.

Покинули Вьетнам американские войска в 1973 году после подписания Парижского мирного соглашения. Штаты потеряли во Вьетнаме около 58 тысяч человек, Вооруженные силы Южного Вьетнама – порядка 250 тысяч. Во время войны погибли 1,1 миллиона партизан и северовьетнамских военнослужащих. Кроме того, жертвами стали более двух миллионов гражданских.