Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме

16:19
16:19
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Фото: wikipedia.org/US Marine Corps /PFC G. Durbin - NARA
В США ищут авторов для написания книги об операциях американской армии во Вьетнаме в период с 1968 по 1970 год, сообщает RT.
Заключать контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование "исчерпывающей рукописи" будет армия США.
Отмечается, что предпочтение отдается лицам с опытом действительной службы в составе боевых подразделений по соответствующим военно-учетным специальностям или работы в составе штаба армии или министерства обороны.
В ходе исследования автор получит доступ к секретным данным и к документам Военно-исторического центра Армии США.
Вьетнамская война 1964–1975 годов стала одним из крупнейших вооруженных конфликтов второй половины XX века. Полномасштабное вмешательство США началось в 1965 году. Штаты выступили на стороне Южного Вьетнама, который вел войну с Северным, его поддерживали КНР и СССР. Война закончилась полной победой войск севера во главе с коммунистической партией.
Покинули Вьетнам американские войска в 1973 году после подписания Парижского мирного соглашения. Штаты потеряли во Вьетнаме около 58 тысяч человек, Вооруженные силы Южного Вьетнама – порядка 250 тысяч. Во время войны погибли 1,1 миллиона партизан и северовьетнамских военнослужащих. Кроме того, жертвами стали более двух миллионов гражданских.
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