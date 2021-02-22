В американском штате нашли расизм в математике

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Власти американского штата Орегон нашли идею превосходства белой расы в традиционном курсе математики.

По мнению департамента образования штата, это проявляется в сосредоточенности на поиске правильного ответа.

Как сообщает Fox News, департамент разослал учителям приглашения на курс "Путь к математической справедливости" (Pathway to Math Equity Micro-Course).

На сайте курса отмечается, что "представление о том, что математика является чисто объективной, однозначно ложно".

По мнению его авторов, именно убеждение в существовании объективности или нейтральности является характеристикой белого превосходства.

Вместо привычного курса учителям рекомендовали использовать "этноматематику", которая выявляла бы способы использования математики для продвижения расизма.

Компания Coca-Cola ранее провела онлайн-тренинг для своих сотрудников, в котором рассказывается, как быть "менее белыми".