Пучдемона выдвинули кандидатом на пост главы женералитета Каталонии

22 января, 17:01
Фото: ТАСС/Zuma/Miquel Llop
Председатель парламента Каталонии Роже Торрен предложил кандидатуру бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии, сообщает ТАСС.
"Я осознаю его положение и его абсолютно законное право возглавить Женералитет", – заявил Торрен после консультаций с представителями прошедших в парламент политических сил.
По его словам, он направил письмо председателю правительства Испании Мариано Рахою с целью обсудить ситуацию, сложившуюся в парламенте Каталонии. Он подчеркнул, что восемь депутатов парламента столкнулись с нарушением их политических прав.
До конца января в региональной палате должны пройти дебаты, в ходе которых кандидат представит свою программу. Затем пройдет голосование, и претенденту на пост лидера автономии нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Если же этого не произойдет, через два дня в палате снова пройдут дебаты и голосование, и на этот раз кандидату будет достаточно поддержки простого большинства.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, итоги которого не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. Абсолютное большинство было у тех партий каталонского парламента, которые поддерживали отделение от Испании.
27 октября Каталония провозгласила независимость. Позднее Мадрид ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил Женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы, которые состоялись 21 декабря.
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