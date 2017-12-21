Найдена загадочно пропавшая 103 года назад австралийская подлодка

Возле побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа – Новой Гвинеи, обнаружили пропавшую 103 года назад австралийскую подлодку HMAS AE1.

Как сообщает "Газета.ру", обломки подлодки нашли в ходе экспедиции, начатой на прошлой неделе.

Отмечается, что судьба экипажа подлодки "оставалась одной из самых значительных загадок австралийской военной истории". На борту подлодки, пропавшей 14 сентября 1914 года в районе островов Новая Британия, находились 35 человек.

В октябре 2017 года подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь. Это произошло у берегов страны на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату.

На борту субмарины находятся 44 человека. К поискам привлекли авиацию и флот. Когда связь с подлодкой была потеряна, она находилась в районе залива Сан-Хорхе.

Пропавшую подлодку построили в Германии. В состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина субмарины достигает 66 метров, она способна развивать скорость до 25 узлов.