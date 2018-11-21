Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину

Сухогруз Comet, арестованный в начале ноября в порту Мариуполя киевскими властями, покинул Украину, сообщает РИА Новости. Судно прошло через пролив Босфор и сейчас находится в Мраморном море.

1 ноября в порту Мариуполя арестовали российское судно под флагом Либерии, которое перевозило в Бельгию около трех тысяч продукции Алчевского металлургического комбината.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, комбинат находится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Он подчеркнул, что тех, кто причастен к перевозке груза, привлекут к уголовной ответственности по статье "Финансирование терроризма".

Луценко также отметил, что это контрмеры санкций против Украины, которые ввела Россия.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Они коснутся 322 физлиц и 68 украинских компаний.

В числе таких мер – замораживание безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

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