Лисовец призвал остановить конфликт в Нагорном Карабахе

Фото: AP Photo/Aziz Karimov

Стилист Владислав Лисовец, который родился и вырос в Азербайджане, призвал политиков остановить конфликт в Нагорном Карабахе, передает News.ru.

Он выразил желание, чтобы люди вернули то, что им принадлежит. Лисовец отметил, что это должно произойти с минимальными человеческими потерями.

"К сожалению, политики забывают, что на земле живут люди. В первую очередь думают о границах, а не о людях. Я не хочу никого делить на национальности. Когда погибают люди – это трагедия", – сказал Лисовец.

Он отметил, что проблема Нагорного Карабаха не меняется на протяжении последних 30 лет. Лисовец охарактеризовал текущий процесс как попытку азербайджанцев вернуть территории, "захваченные (армянами) <...> незаконно".

"Очень грустно об этом говорить, но складывается ощущение, что это надолго. Сейчас это все развернулось в обострение конфликта, но мне бы очень хотелось, чтобы это все закончилось", – заявил Лисовец.

17 октября Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября по местному времени. Ему предшествовали телефонные переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и руководителями внешнеполитических ведомств Еревана и Баку.

Однако после него стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В Минобороны Армении сообщили, что после вступления его в силу вооруженные силы Азербайджана предприняли наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В военном ведомстве Баку заявили о сбитом армянском истребителе Су-25. Сообщалось, что он пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии.