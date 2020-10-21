Лисовец призвал остановить конфликт в Нагорном Карабахе

09:55
Фото: AP Photo/Aziz Karimov
Стилист Владислав Лисовец, который родился и вырос в Азербайджане, призвал политиков остановить конфликт в Нагорном Карабахе, передает News.ru.
Он выразил желание, чтобы люди вернули то, что им принадлежит. Лисовец отметил, что это должно произойти с минимальными человеческими потерями.
"К сожалению, политики забывают, что на земле живут люди. В первую очередь думают о границах, а не о людях. Я не хочу никого делить на национальности. Когда погибают люди – это трагедия", – сказал Лисовец.
Он отметил, что проблема Нагорного Карабаха не меняется на протяжении последних 30 лет. Лисовец охарактеризовал текущий процесс как попытку азербайджанцев вернуть территории, "захваченные (армянами) <...> незаконно".
"Очень грустно об этом говорить, но складывается ощущение, что это надолго. Сейчас это все развернулось в обострение конфликта, но мне бы очень хотелось, чтобы это все закончилось", – заявил Лисовец.
17 октября Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября по местному времени. Ему предшествовали телефонные переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и руководителями внешнеполитических ведомств Еревана и Баку.
Однако после него стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В Минобороны Армении сообщили, что после вступления его в силу вооруженные силы Азербайджана предприняли наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В военном ведомстве Баку заявили о сбитом армянском истребителе Су-25. Сообщалось, что он пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: