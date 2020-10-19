Пашинян рассказал о готовности приехать в Москву для встречи с Алиевым

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения", – рассказал премьер Армении. По словам Пашиняна, он готов приложить все усилия, требующиеся для данной встречи и переговоров.

Также премьер-министр Армении считает, что решиться конфликт вокруг Нагорного Карабаха должен с учетом компромисса.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.

При этом Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября по московскому времени).