В Швейцарии предложили выплатить жителям по €7 тыс

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Федеральная канцелярия Швейцарии опубликовала инициативу о выплате 7500 швейцарских франков (около семи тысяч евро) каждому гражданину страны.

Авторами предложения стали семеро жителей кантона Санкт-Галлен. По их мнению, выплаты позволят снизить стоимость национальной валюты.

Для расчетов предлагается напечатать новые деньги, а предложенную сумму советуют освободить от налогов. Деньги будут выплачены Национальным банком Швейцарии.

Если инициативу поддержат 100 тысяч человек, то ее могут вынести на референдум. В случае успеха на голосовании, граждане получат деньги в течение года.

В 2019 году деревня на юге Швейцарии объявила о продаже домов за один швейцарский франк (примерно 64 рубля). Будущим владельцам предлагалось отреставрировать здания.