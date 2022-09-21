Украинцы пожаловались на тяжелые условия труда в Польше – СМИ

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Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Украинские мигранты пожаловались на тяжелые условия труда и несправедливое отношение работодателей и коллег в Польше, сообщает издание "Страна".
Украинец, работающий на предприятии в польской Гливице, рассказал журналистам, что его соотечественники на днях устроили забастовку из-за того, что работодатель высчитывал с них деньги за обеденный перерыв. По словам мужчины, граждане Украины два дня не выходили на работу, после чего руководство на фоне большой загрузки отказалось от такой дискриминационной практики.
Он также сообщил, что мигрантам не доплачивают за переработки и выход в ночные смены, при этом многие украинцы готовы работать и по 15 часов из-за небольших зарплат. Если работать меньше, добавил он, то денег хватит только "на хлеб и воду".
В статье также указывается, что украинцы жалуются на предвзятое отношение коллег-поляков, которые считают приезжих "штрейкбрехерами". По информации издания, местные уверены, что мигранты соглашаются на самые худшие условия труда, поскольку им некуда деваться.
В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что из Евросоюза обратно на Украину вернулось до пяти миллионов беженцев.
Ранее беженцы из Украины пожаловались на непростые условия труда в Италии. По их словам, в этой стране иностранного работника могут обмануть и не выдать зарплату. Кроме того, чтобы получить хорошую должность, нужно заплатить не менее 500 евро посреднику.
В Германии не хватает мест для беженцев с Украины
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