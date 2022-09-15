В ЕК сообщили о возвращении до 5 миллионов беженцев на Украину из ЕС

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
На Украину из Евросоюза вернулось до 5 миллионов беженцев, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Уже почти 5 миллионов беженцев вернулись на Украину. Могу сказать, беженцы жаждут вернуться домой, чтобы начать строить процветающую и демократическую Украину", – приводит ее слова РИА Новости.
Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что у прибывших в западные страны украинских беженцев начали изымать детей.
Он уточнил, что уже известно о 79 подобных случаях. Больше всего подобных инцидентов, по его словам, происходит в Германии. Речь идет о детях жителей Днепропетровска, Киева и западных регионов. Он добавил, что детей изымают под надуманными предлогами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Число беженцев с Украины выросло в 2 раза на пропускном пункте в Васильевке
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