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08:06

Зеленский показал на видео состояние крейсера "Украина"

за рубежом

08:06

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Фото: YouTube/Зе!Президент

Владимир Зеленский выложил на YouTube-канале видео, на котором можно увидеть состояние ракетного крейсера "Украина".

На кадрах демонстрируются коридоры и крыша крейсера. Видно, что многие части корабля подверглись коррозии, передает RT.


Президент Украины осмотрел крейсер на Николаевском судостроительном заводе вместе с министром обороны Степаном Полтораком в 18 июля.

Глава Минобороны предложил Зеленскому начать частичный демонтаж крейсера. Он указал, что судно "находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию".

Полторак также отметил, что на данный корабль возложена задача по сопровождению авиаударных группировок на большие расстояния, которая неактуальна для Киева.

В разговоре с Зеленским министр заявил, что некоторое рабочее оборудование можно использовать в качестве деталей для судов, уже находящихся на вооружении.

Крейсер "Украина" строится со времен СССР. Государственный концерн "Укроборонпром" ранее сообщил об остановке работы завода из-за отсутствия средств на выплату зарплаты работникам.

21 июня стало известно, что Минобороны РФ утилизирует подлодку "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после присоединения Крыма в 2014 году.

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