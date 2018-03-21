Президент Перу официльно подтвердил свой уход в отставку

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Президент Перу Педро Кучински официально заявил о своей отставке. Он обратился к нации в прямом телеэфире.

"Я не хочу быть подводным камнем для Перу, не хочу, чтобы страдала страна и моя семья", – заявил Кучински.

Ранее сообщалось, что лидер Перу подал заявление об отставке после скандала с подкупом конгрессменов. О попытках подкупа депутатов заявила оппозиционная партия "Народная сила". Предполагалось, что взятки парламентариям предлагали с целью недопущения импичмента Кучински.