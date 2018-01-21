Во время атаки на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев

Фото: Imago/ТАСС

Во время атаки боевиков на Intercontinental Hotel в Кабуле погибли 14 иностранцев. Об этом заявил официальный представитель МВД Афганистана в эфире телеканала TOLOnews.

Среди погибших генеральный консул Афганистана в Карачи (Пакистан). Также жертвами нападения стали 11 сотрудников афганской авиакомпании Kam Air. Ранее СМИ сообщали о 43 убитых.

В субботу вечером несколько террористов-смертников проникли внутрь гостиничного комплекса. По информации очевидцев, преступники вошли через кухню, обстреляв охранников на входе. В отеле они захватили заложников. После нападения на одном из этажей отеля вспыхнул пожар.

Людей пытались освободить в течение 17 часов. Всех шестерых напавших уничтожили.