Во время атаки на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев

21 января, 21:00
Фото: Imago/ТАСС
Во время атаки боевиков на Intercontinental Hotel в Кабуле погибли 14 иностранцев. Об этом заявил официальный представитель МВД Афганистана в эфире телеканала TOLOnews.
Среди погибших генеральный консул Афганистана в Карачи (Пакистан). Также жертвами нападения стали 11 сотрудников афганской авиакомпании Kam Air. Ранее СМИ сообщали о 43 убитых.
В субботу вечером несколько террористов-смертников проникли внутрь гостиничного комплекса. По информации очевидцев, преступники вошли через кухню, обстреляв охранников на входе. В отеле они захватили заложников. После нападения на одном из этажей отеля вспыхнул пожар.
Людей пытались освободить в течение 17 часов. Всех шестерых напавших уничтожили.
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