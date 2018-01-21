Сирийская армия окружила крупную группировку террористов "Джебхат ан-Нусры"

21 января, 09:17
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
Армия Сирии и отряды народного ополчения окружили крупную группировку террористов из "Джебхат ан-Нусра" [запрещенная в РФ организация, прим. портала Москва 24] на востоке провинции Идлиб, сообщили 21 января в Минобороны России.
Кроме того, от бандформирований освободили аэродром Абу-Духур. Штурмовики сирийских правительственных войск, наступая вдоль трассы Хама–Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Расм-Эль-Хармаль и Хербет-Эль-Гаджар.
В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.
Военные действия против террористов "Джебхат ан-Нусры" и их союзников продолжаются на северо-западе Сирии свыше месяца. За этот период армия и ополченцы уничтожили более 600 боевиков.
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