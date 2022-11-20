Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Украине во всех регионах объявили воздушную тревогу в воскресенье, 20 ноября. Об этом говорят данные официальной платформы по оповещению украинских граждан.

По информации сервиса, первые сигналы прозвучали в Киеве и Киевской области. После жителей оповестили в остальных регионах, в том числе и западных.

Тревогу забили в Днепропетровской, Волынской, Ровненской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской и Сумкой областях.

Ранее замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал о повреждении двух объектов инфраструктуры после взрывов в Днепропетровске.

17 ноября сигналы воздушной тревоги прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

До этого поступила информация, что в результате атаки, организованной ВС РФ 15 ноября, были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры украинской стороны.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию на Украине. О ее начале Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля.

Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ

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