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В мире

20 ноября, 14:00

Британские газеты приняли за советский корабль-призрак танкер американской мафии

за рубежом транспорт

Сообщения об обнаружении пропавшего советского лайнера "Любовь Орлова" у берегов Калифорнии – ошибка, пишет "Газета.ru". Найденный остов принадлежит танкеру, который использовался американской мафией в 1930-х годах в качестве питейного заведения и казино.

Фото: кадр из видео фильма Could These Be The Remains Of A Mysterious Russian Ghost Ship?

Об обнаружении "Любови Орловой" написали британские таблоиды The Sun, Mirror и Daily Mail. Выводы журналисты сделали по длине обнаруженного остова (около 90 метров), которая совпадает с длиной пропавшего в 2013 году лайнера. В газетах также рассказали читателям о тысячах зараженных крыс, пожирающих друг друг на судне.

Против теории британцев говорит то, что найденный остов сделан из железобетона, тогда как корпус "Орловой" почти полностью стальной.

Более того, авторы статей ссылаются на документальный фильм телеканала Science Channel. Но там прямо говорится, что обломки корабля принадлежат американскому танкеру, где в начале 1930-х мафия организовала питейное заведение, дансинг-холл и казино. И местонахождение судна никогда не было секретом.

Фото: кадр из видео фильма Could These Be The Remains Of A Mysterious Russian Ghost Ship?

Ранее сообщалось, что в 2010 году "Любовь Орлову" арестовали за долги, а потом продали зарубежной компании. В 2013 году из Канады лайнер на буксире должны были доставить в Доминиканскую республику, однако при шторме судно сорвалось с троса, и его решили оставить в нейтральных водах. С тех пор теплоход стали называть кораблем-призраком, а в прессе появились слухи, что на борту расплодились ядовитые крысы.

Поиски сносимого течением к Великобритании и Ирландии судна закончились безрезультатно, и специалисты решили, что оно, вероятнее всего, затонуло где-то посреди Атлантики.

При этом американский телеканал Fox News сообщал, что лайнер может представлять большую ценность – до 1 миллиона евро. Это примерная стоимость металла, из которого сделан корпус и надстройки судна.

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