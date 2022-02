Британские газеты приняли за советский корабль-призрак танкер американской мафии

Сообщения об обнаружении пропавшего советского лайнера "Любовь Орлова" у берегов Калифорнии – ошибка, пишет "Газета.ru". Найденный остов принадлежит танкеру, который использовался американской мафией в 1930-х годах в качестве питейного заведения и казино.

Фото: кадр из видео фильма Could These Be The Remains Of A Mysterious Russian Ghost Ship?