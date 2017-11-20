Британские газеты приняли за советский корабль-призрак танкер американской мафии

20 ноября, 14:00
Сообщения об обнаружении пропавшего советского лайнера "Любовь Орлова" у берегов Калифорнии – ошибка, пишет "Газета.ru". Найденный остов принадлежит танкеру, который использовался американской мафией в 1930-х годах в качестве питейного заведения и казино.
Фото: кадр из видео фильма Could These Be The Remains Of A Mysterious Russian Ghost Ship?
Об обнаружении "Любови Орловой" написали британские таблоиды The Sun, Mirror и Daily Mail. Выводы журналисты сделали по длине обнаруженного остова (около 90 метров), которая совпадает с длиной пропавшего в 2013 году лайнера. В газетах также рассказали читателям о тысячах зараженных крыс, пожирающих друг друг на судне.
Более того, авторы статей ссылаются на документальный фильм телеканала Science Channel. Но там прямо говорится, что обломки корабля принадлежат американскому танкеру, где в начале 1930-х мафия организовала питейное заведение, дансинг-холл и казино. И местонахождение судна никогда не было секретом.
Фото: кадр из видео фильма Could These Be The Remains Of A Mysterious Russian Ghost Ship?
Ранее сообщалось, что в 2010 году "Любовь Орлову" арестовали за долги, а потом продали зарубежной компании. В 2013 году из Канады лайнер на буксире должны были доставить в Доминиканскую республику, однако при шторме судно сорвалось с троса, и его решили оставить в нейтральных водах. С тех пор теплоход стали называть кораблем-призраком, а в прессе появились слухи, что на борту расплодились ядовитые крысы.
Поиски сносимого течением к Великобритании и Ирландии судна закончились безрезультатно, и специалисты решили, что оно, вероятнее всего, затонуло где-то посреди Атлантики.
При этом американский телеканал Fox News сообщал, что лайнер может представлять большую ценность – до 1 миллиона евро. Это примерная стоимость металла, из которого сделан корпус и надстройки судна.
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