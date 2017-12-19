ЕС примет официальное решение о продлении санкций против РФ 21 декабря

19 декабря, 17:45
Фото: ТАСС/Zuma/Aurore Belot
Евросоюз примет официальное решение о продлении экономических санкций против России 21 декабря. Ранее их на неформальном ужине согласовали главы государств и правительств стран ЕС, сообщает РИА Новости.
Лидеры стран-членов Евросоюза приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Теперь оно должно быть официально закреплено.
Действие ограничительных мер истекает в конце января 2018 года. Сейчас решается вопрос о продлении санкций еще на полгода. Решение будет одобрено по письменной процедуре, проведения заседания не потребуется.
Ранее новые санкции против России одобрил президент США Дональд Трамп. На этот раз причиной ограничений стало якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИДе попытки Вашингтона запугать Россию введением этих санкций назвали смехотворными.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: