ЕС примет официальное решение о продлении санкций против РФ 21 декабря

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Евросоюз примет официальное решение о продлении экономических санкций против России 21 декабря. Ранее их на неформальном ужине согласовали главы государств и правительств стран ЕС, сообщает РИА Новости.

Лидеры стран-членов Евросоюза приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Теперь оно должно быть официально закреплено.

Действие ограничительных мер истекает в конце января 2018 года. Сейчас решается вопрос о продлении санкций еще на полгода. Решение будет одобрено по письменной процедуре, проведения заседания не потребуется.

Ранее новые санкции против России одобрил президент США Дональд Трамп. На этот раз причиной ограничений стало якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИДе попытки Вашингтона запугать Россию введением этих санкций назвали смехотворными.