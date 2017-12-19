В Киеве объяснили, почему наблюдатели не смогли покинуть Донбасс

19 декабря, 05:49
Фото: ТАСС/Александр Кравченко
Украинские представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали по какой причине российские наблюдатели не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе. По заявлению СЦКК, они, якобы, были обстреляны ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"Боевики НЗФ ОРДЛО продолжают цинично нарушать предоставленные ими же гарантии безопасности и режим прекращения огня. Так, 18 декабря 2017, около 17:00 они обстреляли с использованием РСЗО населенный пункт Новолуганское… При этом стоит отметить, что на это же время должен был начаться переход линии разграничения офицерами российской стороны СЦКК через КПВВ "Майорск", который находится недалеко от района обстрела… ", – говорится в заявлении, которое опубликовано на официальной странице АТО в Facebook.
Также сообщается, что украинская сторона СЦКК была вынуждена прекратить переход и перенести его на другой день.
Как стало известно ранее, Москва решила отозвать своих военных наблюдателей из Донбасса после того, как работа российских представителей в СЦКК стала невозможной. Переход был назначен на понедельник, однако, как заявил представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов, его перенесли на вторник по вине Киева.
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