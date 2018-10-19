Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" впервые за 30 лет вошел в Арктику

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Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" в пятницу, 19 октября, впервые с 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику. Об этом сообщили ВМС США.

Авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы.

Ранее сообщалось, что американский авианосец "Гарри Трумэн" примет участие в крупнейших учениях НАТО в Норвегии, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября.

По словам главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, США таким образом продемонстрируют России военный потенциал Североатлантического альянса.