Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2018, 19:55

В мире

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" впервые за 30 лет вошел в Арктику

Фото: AP/File/Bullit Marquez

Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" в пятницу, 19 октября, впервые с 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику. Об этом сообщили ВМС США.

Авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы.

Ранее сообщалось, что американский авианосец "Гарри Трумэн" примет участие в крупнейших учениях НАТО в Норвегии, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября.

По словам главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, США таким образом продемонстрируют России военный потенциал Североатлантического альянса.

за рубежом безопасность
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика