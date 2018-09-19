СМИ рассказали о "русском доме" в ЦРУ

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В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) располагается отдел, называющийся "русским домом". Формально его называли центром по Европе и Евразии.

Как сообщил автор книги "Ученик: Трамп, Россия и подрыв американской демократии" Грег Миллер, подразделение существует как "ведомство внутри ведомства" и еще со времен холодной войны активно ведет борьбу с КГБ.

Высокопоставленные лица "русского дома" проводили встречи до выборов президента 2016 года. Там обсуждались слухи о том, что Москва организовала тайную операцию по вмешательству в кампанию, сообщает "Газета.ру".

Особенно сильны опасения стали к началу августа. Тогда глава ЦРУ Джон Бреннан позвонил руководителю аппарата Белого дома Денису Макдоноу и потребовал встречи в президентом Бараком Обамой.

Автор отметил, что в его книге есть различные свидетельства вмешательства России в выборы, рассказывается и о последствиях действий Москвы. Большая часть источников писателя общались на условиях анонимности.

Россия неоднократно отрицала вмешательство в американский избирательный процесс. Вашингтон настаивает на обвинениях, но не приводит никаких доказательств реального воздействия кампанию со стороны Москвы.