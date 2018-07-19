Израильский парламент принял закон о еврейском характере государства

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Парламент Израиля принял закон о еврейском характере государства, который объявляет страну "национальным домом еврейского народа", а евреев – единственным народом, имеющим право на национальное самоопределение в его пределах. Об этом сообщает РИА Новости.

По новому закону, государственным языком является иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что это важный момент в истории сионизма и государства Израиль. Закон, по его словам, закрепляет основной принцип существования еврейского народа.

"Израиль – это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всем Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права", – сказал он.

Проект поддержали 62 из 120 депутатов, против проголосовали 55 депутатов, двое воздержались.

Закон вызвал бурную реакцию представителей арабского меньшинства, которые увидели в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

Ранее сообщалось, что израильская служба безопасности раскрыла террористическую группу, планировавшую атаки и покушение на Нетаньяху. Как отмечалось, действия террористов координировали из Сирии. Сама ячейка базировалась в Восточном Иерусалиме.