Япония заявила о полном отказе от иранской нефти

19 июля, 06:51
Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Нефтяные компании Японии заявили о полном прекращении импорта нефти из Ирана.
Страна восходящего солнца уже начала поиск альтернативных источников черного золота. Они ей понадобятся уже с октября 2018 года, передает ТАСС, ссылаясь на японскую деловую газету Nikkei.
Известно, что Токио ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Саудовской Аравией.
По мнению экспертов, отказ Японии от иранской нефти связан с предупреждением, которое получили компании JXTG Holdings и Idemitsu Kosan от Вашингтона.
В ноябре США планируют возобновить санкции в отношении Тегерана. Продолжив закупки иранской нефти, поставщики попадают на крупные штрафы.
Крупные банки Японии предупредили национальные нефтяные компании, что осуществлять транзакции, связанные с иранской нефтью, не будут.
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