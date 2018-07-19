Япония заявила о полном отказе от иранской нефти

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Нефтяные компании Японии заявили о полном прекращении импорта нефти из Ирана.

Страна восходящего солнца уже начала поиск альтернативных источников черного золота. Они ей понадобятся уже с октября 2018 года, передает ТАСС, ссылаясь на японскую деловую газету Nikkei.

Известно, что Токио ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Саудовской Аравией.

По мнению экспертов, отказ Японии от иранской нефти связан с предупреждением, которое получили компании JXTG Holdings и Idemitsu Kosan от Вашингтона.

В ноябре США планируют возобновить санкции в отношении Тегерана. Продолжив закупки иранской нефти, поставщики попадают на крупные штрафы.

Крупные банки Японии предупредили национальные нефтяные компании, что осуществлять транзакции, связанные с иранской нефтью, не будут.