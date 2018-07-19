В Турции отменили режим чрезвычайного положения

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Власти Турции отменили режим чрезвычайного положения, действовавший в стране два года после попытки военного переворота в июле 2016 года, сообщает "Российская газета".

Первоначально режим ЧП вводился на три месяца, но потом продлевался на такой же срок еще семь раз.

Анкара признала, что угрозы стране больше нет, только после президентских выборов, на которых глава государства Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу.

Как заявил министр юстиции Абдулхамит Гюль, военное положение правительство больше продлевать не будет.

Последние два года в Турции действовала система запретов. Было ограничено передвижение по улицам, проведение собраний, печать и распространение массмедиа. Осуществлялся тотальный надзор за всеми СМИ.

По подозрению в причастности к попытке переворота были закрыты 70 газет, 20 журналов, 34 радиостанции, 30 издательств и 33 телеканала. За два года 70 тысяч человек были арестованы.

Были уволены с должностей более 130 тысяч чиновников, юристов, учителей и сотрудников силовых структур.

С помощью объявленного режима ЧП президент Турции смог в обход парламента принять 32 указа, имеющих силу закона.

Теперь, когда республика стала президентской, Эрдоган имеет возможность аналогичным образом принимать и другие постановления.

Группа солдат и офицеров ВС Турции 15 июля 2016 года предприняла попытку госпереворота. Противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Тогда погиб 251 человек, более двух тысяч человек пострадали.