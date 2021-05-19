В Германии при ремонте плитки на тротуаре нашли тоннель, ведущий к банку

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Фото: depositphotos/logoboom
В немецком городе Шпенге, расположенном в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, при ремонте плитки на тротуаре рабочие обнаружили тоннель, ведущий к местному отделению банка. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ремонт плитки начался из-за того, что 14 мая покрытие тротуара просело. Предполагалось, что это произошло из-за прорыва водопровода. Однако, демонтировав плитку, рабочие обнаружили тоннель длиной почти восемь метров и диаметром около метра, который ведет к банку Volksbank.
"Обычно такое можно увидеть только по телевизору. Это безумие. Возможно, преступники намеревались спокойно добраться до банка в Троицын день", – рассказал сотрудник банка Фолькер Штайн.
23 мая католики и протестанты будут отмечать Троицын день. В этот праздник банки и другие финансовые учреждения будут отдыхать.
Как уточняется, тоннель начинается от трансформаторной будки. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее на юге Египта был найден затерянный в песках город, возраст которого превышает 3,4 тысячи лет. По словам специалистов, город построили во времена царя XVIII династии Аменхотепа III (около 1388–1351 гг. до н. э.). Он процветал десятилетия спустя вплоть до фараона Тутанхамона, который правил приблизительно в 1332–1323 годах до нашей эры.
Археологи рассказали, что на территории города было три дворца фараона Аменхотепа III, а также административно-промышленный центр империи.
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