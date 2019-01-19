Число задержанных в Париже превысило 40 человек

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Число задержанных в Париже, где проходит очередная акция "желтых жилетов", превысило 40 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

По данным СМИ, на 19:00 по местному времени (21:00 по московскому) были задержаны 42 человека во французской столице. Кроме того, в городе Бордо в ходе столкновения протестующих и полиции задержали 49 человек.

Это уже 10 акция "желтых жилетов", которая проходит в Париже и других крупных французских городах. Протесты начались 17 ноября 2018 года с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой властей Франции участники акций продолжают выходить на улицы.