Финские правоохранители обыскали дом автора статьи о слежке за военными РФ

18 декабря, 10:58
Фото: ТАСС/Matti Bjorkman/Lehtikuva
Правоохранительные органы Финляндии обыскали дом корреспондента газеты Helsingin Sanomat Лауры Халминен после публикации статьи о слежке финских спецслужб за военными РФ.
Правоохранители подозревают журналистку в раскрытии сведений, связанный с национальной безопасностью. Они изъяли у нее телефоны, компьютер, планшет и карты памяти. Однако Халминен успела разбить молотком жесткий диск, который мог бы выдать ее источник, еще до прихода полицейских, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Отмечается, что стражи порядка не предоставили никаких документов на проведение следственных мероприятий.
Ранее в Госдуме прокомментировали информацию о слежке за российскими военными. Подобные действия назвали "неожиданным ходом" со стороны финского соседа.
В статье, одним из авторов которой является Халминен, говорилось об исследовательском разведывательном центре финских Сил обороны на территории города Ювяскюля. По словам журналистов, во второй половине прошлого десятилетия финская разведка подумывала о том, чтобы установить на газопровод "Северный поток" системы слежения.
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