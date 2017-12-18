США планируют выделить около 400 миллионов долларов на развитие атомной отрасли

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Министерство энергетики США планирует выделить около 400 миллионов долларов на развитие атомной отрасли страны.

"Данный грант призван поддержать оживление и расширение атомной промышленности США, способствуя созданию налаженного процесса производства усовершенствованных ядерных реакторов, осуществляемого в том числе в рамках ключевых проектов государственно-частного партнерства", – говорится в тексте опубликованного документа, передает RT.

Ранее в июле российских хакеров заподозрили в проведении атак за рубежом. На этот раз речь идет о кибернападении на компьютерные системы более десяти американских электростанций. Хакеры атаковали несколько станций, включая АЭС Wolf Creek в штате Канзас. Дестабилизировать работу сооружения киберпреступникам не удалось.