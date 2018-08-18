Унесенную течением в море женщину в Испании спасли при помощи дрона

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Беспилотник помог спасти тонувшую у побережья Испании женщину. Пострадавшая пошла купаться и не смогла самостоятельно выбраться из воды из-за течения.

Как пишет РИА Новости, инцидент произошел рядом с городом Сагунто на побережье Средиземного моря. Для спасания женщины был использован беспилотник, который доставил пострадавшей спасательный жилет.

Благодаря этому женщина смогла продержаться на воде до прибытия спасательсткого гидроцикла. Ее благополучно доставили на пляж и оказали необходимую медицинскую помощь.



Ранее сообщалось, что пропавшего при одиночном восхождении в Гималаях британского альпиниста Рика Аллена помог обнаружить беспилотник. Дрон облетел склоны гор и обнаружил мужчину на высоте около восьми тысяч метров.

4 августа при помощи беспилотника было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.