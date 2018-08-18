Унесенную течением в море женщину в Испании спасли при помощи дрона

18 августа, 04:34
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Беспилотник помог спасти тонувшую у побережья Испании женщину. Пострадавшая пошла купаться и не смогла самостоятельно выбраться из воды из-за течения.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел рядом с городом Сагунто на побережье Средиземного моря. Для спасания женщины был использован беспилотник, который доставил пострадавшей спасательный жилет.
Благодаря этому женщина смогла продержаться на воде до прибытия спасательсткого гидроцикла. Ее благополучно доставили на пляж и оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что пропавшего при одиночном восхождении в Гималаях британского альпиниста Рика Аллена помог обнаружить беспилотник. Дрон облетел склоны гор и обнаружил мужчину на высоте около восьми тысяч метров.
4 августа при помощи беспилотника было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: