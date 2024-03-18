Женщина из Канады сдала тест ДНК и узнала, что она на четверть лабрадор – СМИ

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Жительница канадского Торонто отправила свой образец в лабораторию DNA My Dog, где выявляют породы собак при помощи ДНК-тестов, и узнала, что она на 40% происходит от аляскинского маламута, на 35% – от шарпея и на 25% – от лабрадора. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на CBS News.

В прошлом году канадские журналисты уже проверяли деятельность данной компании. Тогда жительница Нью-Гэмпшира Мишель Лейнингер, сдавшая мазок из своего рта, получила ответ, что она наполовину была бульдогом. В фирме прокомментировали инцидент, заявив, что такие результаты невозможно получить из человеческой ДНК.

В этот раз образец решила отправить журналистка Кристина Хагер и ситуация повторилась. В DNA My Dog отказались комментировать данную ситуацию. Однако в двух других фирмах, куда также было направлено человеческое ДНК, сказали, что образец не содержал достаточного количества генома, поэтому получить достоверный результат невозможно.

Генетик из Института Броуда Элинор Карлссон заметила, что такие эксперименты не должны вредить интересу к генетике домашних животных. Она подчеркнула, что сфера ДНК-тестов животных важна, если она сделана правильно. В частности, это может помочь выявлять риски заболеваний собак раком, добавила ученый.



Ранее российские ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН сообщили, что разработали тест-систему для определения мутаций в соматических клетках злокачественных опухолей для подбора эффективной терапии рака.

По словам директора организации Владимира Коваля, это помогает повышать выживаемость пациентов. Он заявлял, что для определения соматических мутаций берется биопсия опухоли, извлекается ДНК, а затем специалисты смотрят образец на наличие определенных мутаций.

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