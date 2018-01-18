"Матильду" не будут показывать на Украине‍

Украинские власти запретили прокат российского фильма "Матильда", сообщает ТАСС.

Член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино Украины Дмитрий Капранов пояснил, что в фильме участвует музыкант, находящийся в "черном" списке на Украине.

"Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из черного списка – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", – заявил он.

В "черном списке" Украины находятся более 140 российских артистов, среди них режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей и другие. Им запрещен въезд на территорию страны.

2 декабря премьера "Матильды" с аншлагом прошла в США. Желающих посмотреть фильм было столь много, что пришлось добавить еще один допремьерный показ. В широкий прокат в США лента вышла 9 декабря.