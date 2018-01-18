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18 января, 11:20

"Матильду" не будут показывать на Украине‍

за рубежом культура кино общество

Украинские власти запретили прокат российского фильма "Матильда", сообщает ТАСС.

Член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино Украины Дмитрий Капранов пояснил, что в фильме участвует музыкант, находящийся в "черном" списке на Украине.

"Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из черного списка – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", – заявил он.

В "черном списке" Украины находятся более 140 российских артистов, среди них режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей и другие. Им запрещен въезд на территорию страны.

2 декабря премьера "Матильды" с аншлагом прошла в США. Желающих посмотреть фильм было столь много, что пришлось добавить еще один допремьерный показ. В широкий прокат в США лента вышла 9 декабря.

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