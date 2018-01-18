Родченков подозревает британских атлетов в манипуляциях с допингом

18 января, 09:51
Фото: ТАСС/Imago
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подозревает нескольких британских атлетов в манипуляциях с допингом. Об этом сообщил режиссер фильма "Икар" Брайан Фогель.
"Я, конечно, не хотел бы называть имен, потому что это не мое дело, но было несколько британских спортсменов, которых он назвал", – сказал он, предположив, что Родченков уже сообщил имена спортсменов в WADA и Международный олимпийский комитет, передает ТАСС.
Также, по словам режиссера, Родченков раскритиковал систему допинг-тестирования на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. При этом в Британском антидопинговом агентстве (UKAD) заявили, что тестирование на ОИ-2012 проводилось под контролем WADA, а также то, что лаборатория UKAD соответствует стандартам WADA.
Ранее сообщалось, что Гильдия режиссеров США опубликовала список номинантов своей премии. Среди претендентов оказался Брайан Фогель, снявший "Икар" про допинг в России. Картина представлена в документальной категории.
Фильм Брайана Фогеля "Икар" выпустила в прокат американская телекомпания Netflix. Главным героем ленты стал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
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