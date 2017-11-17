МИД заявил о недопущении продления мандата ОЗХО в нынешних условиях

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В министерстве иностранных дел РФ считают, что простое продление мандата Специального механизма расследования ОЗХО ООН по Сирии недопустимо в нынешних условиях.

"Вся ответственность за прекращение деятельности СМР лежит на Вашингтоне и поддержавших его государствах-членах СБ ООН. Российская сторона готова к консультациям по выходу из сложившейся ситуации", – заявили в МИД, передает РИА Новости.

США внесли в ООН проект резолюции, который предполагал продление мандата СМР без изменений и исправление недочетов. 16 ноября на заседании Совбеза Россия воспользовалась своим правом и заблокировала этот проект.

В ответ американская сторона наложила вето на проект резолюции, который представили РФ, КНР и Боливия. В российском ведомстве подчеркнули, что Соединенным Штатам нужно было не продление СМР, а сохранение в первоначальном виде, чтобы реализовать свои личные цели в Сирии.

Ранее постоянный представитель Боливии при ООН Сача Льоренти призвал к независимому расследованию химатак в САР.