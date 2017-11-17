Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Европе в период праздников‍

17 ноября 2017, 11:10
Фото: Zuma/ТАСС/Alexandros Michailidis
Госдепартамент США предупредил граждан страны об угрозах терактов в Европе в сезон праздников. Предупреждение ведомства будет действовать до 31 января 2018 года.
Гражданам США рекомендовали проявлять бдительность, посещая фестивали и другие мероприятия. "Недавние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии, о которых много сообщалось, демонстрируют, что "Исламское государство" и "Аль-Каида" (террористические группировки, обе запрещены в РФ), а также их пособники, в состоянии планировать и осуществлять теракты в Европе", – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Госдеп напомнил, что террористы часто выбирают целями атак универмаги, транспортные узлы и другие места скопления людей. Представители ведомства также заверили, что сотрудничают с европейскими партнерами в борьбе с международным терроризмом.
В 2017 году в Нью-Йорке произошел крупнейший теракт со времен трагедии с башнями-близнецами 11 сентября 2001 года. Грузовик протаранил толпу на улицах многолюдного Манхэттена. За рулем, по предварительным данным, находился гражданин Узбекистана, работавший таксистом в Uber. В результате атаки погибли восемь человек.
Подробнее о том, что известно о теракте на Манхэттене – в тексте портала Москва 24.
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