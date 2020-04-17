Более 600 человек скончалось в штате Нью-Йорк от COVID-19 за сутки

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что за сутки в штате от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 630 человек.

Политик сообщил, что ежедневное число смертей пока не снижается, передает RT.

Как подчеркивает Куомо, при этом количество госпитализаций из-за коронавируса снизилось.

Недавно стало известно, что в США за сутки умерло рекордное количество заболевших коронавирусом. Тем не менее президент Дональд Трамп заявил, что ограничения для граждан начнут постепенно снимать.

Кроме того, США передали России штамм коронавируса для разработки вакцины.