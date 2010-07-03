Взрыв прогремел в Лос-Анджелесе из-за утечки газа

Фото: ТАСС/ZUMA/Ronen Tivony/NurPhot

В городе Лос-Анджелес в штате Калифорния произошел взрыв из-за утечки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter службы пожарной охраны города. Имеются сведения о нескольких пострадавших. Обстоятельства инцидента уточняются.