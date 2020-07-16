Британца арестовали за кашель в ресторане

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Британца, отдыхавшего на испанском курорте Майорка, доставили в полицейский участок за скандальное поведение в ресторане, сообщает "Экспресс газета".

По словам посетителей одного из местных ресторанов, мужчина в нетрезвом состоянии бродил по залу, демонстративно кашлял и угрожал заразить других коронавирусом. Гости обратились в полицию.

При задержании 43-летний британец пытался убежать, но стражи порядка доставили его в участок и заставили пройти тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным. Задержанному предъявили обвинение в сопротивлении аресту.

Накануне в Испании для контроля безопасного количества людей на пляже установили рамки и светофор, регулирующие безопасное количество людей на пляже.